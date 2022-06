Oliveri – E’ ritornata la magnifica infiorata del Corpus Domini

Si è svolta sabato 18 e domenica 19 giugno la 9° edizione dell’Infiorata del Corpus Domini, uno dei più suggestivi appuntamenti del paese di Oliveri.

In queste due giornate tanti tappeti artistici sono tornati ad impreziosire la Via Ziino. Molte le associazioni coinvolte nella realizzazione di queste gigantesche opere artistiche, che hanno abbellito la via per circa 80 metri.

L’edizione ha visto la presenza centinaia di visitatori e turisti. L’evento è stato organizzato da FitCore e MCL Oliveri in collaborazione con l’Associazione Cirano, Pro Loco Oliveri e Consulta Giovanile.

Per comporre i tappeti, raffiguranti immagini, gli infioratori hanno utilizzato varie tipologie di materiali come segatura, sale colorato, fiori, semi e riso soffiato.

“Quest’anno torneremo a vivere con rinnovata partecipazione la solennità del Corpus Domini. Ringraziamo tutte le realtà associative, e i volontari che collaboreranno alla realizzazione dell’Infiorata, rendendo il nostro paese ancora più vivo e attrattivo. L’edizione 2022 si è preannunciata straordinaria per la particolare bellezza dei quadri e per l’entusiasmo che anima tutti i gruppi coinvolti” dichiara il Sindaco Francesco Iarrera.

