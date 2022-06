L’ultimo saluto alla piccola Elena: mercoledì 22 giugno i funerali a Catania

Si svolgeranno mercoledì 22 giugno alle ore 17:00 presso la Cattedrale di Catania i funerali della piccola Elena, la bimba di 5 anni uccisa a Mascalucia lo scorso 13 giugno. Lo annuncia il primo cittadino di Mascalucia, Vincenzo Magra che spiega via social che i funerali della piccina, “in considerazione della forte devozione e vicinanza della famiglia alla martire Sant’Agata, saranno celebrati presso la Cattedrale di Catania.” La celebrazione sarà officiata da Mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania.

Per la morte della piccola Elena è finita in carcere la madre della bambina, Martina Patti, 23 anni, per omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento di cadavere. La donna, dopo aver confessato il delitto lo scorso 14 giugno è stata fermata dai carabinieri. Nella giornata di venerdì 17 giugno è stata sottoposta ad interrogatorio di garanzia dal Gip del Tribunale di Catania Daniela Monaco Crea. Nella giornata di ieri è stato convalidato il fermo e disposta la custodia in carcere per Martina Patti.

A Mascalucia per mercoledì sono state sospese tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma nell’arco di vigenza del lutto cittadino. Il primo cittadino ha deciso di procedere all’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali ed in tutte le sedi istituzionali della città.

”Si ringrazia, per la vicinanza ed il conforto, Monsignor Luigi Renna.

L’amministrazione comunale si unisce insieme all’intera comunità mascaluciese, all’immenso dolore della famiglia.” si legge in una nota diffusa via social dal sindaco Magra.