Patti: il consorzio “Tindari-Nebrodi” propone la rassegna “Nebrodes”, per promuovere le bellezze del territorio

Sarà un’occasione preziosa per promuovere le bellezze del territorio. E’ “Nebrodes”, la rassegna culturale promossa dal consorzio intercomunale “Tindari- Nebrodi” di Patti.

La kermesse, in una sorta di museo diffuso, si svolgerà da luglio a settembre nei luoghi più suggestivi dei dieci comuni appartenenti al consorzio: Falcone, Gioiosa Marea, Librizzi, Mazzarrà Sant’Andrea, Montagnareale, Montalbano Elicona, Oliveri, Patti, Raccuja, San Piero Patti.

Le loro location più rappresentative, alcune aperte al pubblico per la prima volta, saranno meta di un copioso flusso turistico culturale. Saranno previsti concerti, mostre, spettacoli, presentazioni di libri legate da un fil rouge, visite in siti d’interesse artistico incastonati in luoghi benedetti dalla natura, un’occasione straordinaria per coniugare eventi performativi alla valorizzazione dei beni culturali.

La rassegna “Nebrodes”, con la direzione artistica di Anna Ricciardi, proporrà un cartellone di alto profilo culturale arricchito dalla presenza di artisti siciliani famosi. L’intento del consorzio e della rassegna è impegnativo: valorizzare la bellezza dei luoghi con l’ausilio dell’arte in tutte le sue declinazioni, creando un flusso turistico utile a far conoscere e crescere luoghi dove storia e mito compongono un accordo perfetto. I presupposti per centrare l’ambizioso obiettivo grazie a competenza e impegno, ci sono tutti.