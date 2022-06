Messina – Rinvenuto il cadavere di un uomo in strada, forse un malore a causare la morte

Scoperta macabra a Messina. Intorno alle 7 di questa mattina il cadavere di un uomo è stato ritrovato in strada, in via Luciano Manara, nei pressi del Viale San Martino.

A fare la triste scoperta è stato un passante, che ha allertato il numero unico di pronto intervento e il 118. Sul posto polizia e un’ambulanza. L’uomo era senza documenti e non è ancora stato possibile identificarlo.

A causare la morte dell’uomo potrebbe essere stato un malore, ma sono in corso accertamenti per risalire alle cause esatte del decesso.