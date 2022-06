E’ emergenza rifiuti in diversi comuni della Sicilia. Una situazione che rischia, se non si trovano soluzioni immediate, di innescare una vera e propria criticità a livello sanitario. E se poi dovessero essere autorizzati conferimenti in discariche fuori regione, ci sarebbe un considerevole aumento dei costi di smaltimento che, inevitabilmente, farebbe lievitare le tariffe.