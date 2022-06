Capo d’Orlando – Sabato non verrà effettuato il servizio di raccolta indifferenziata

A Capo d’Orlando, a causa della chiusura temporanea dell’impianto della Trapani Servizi S.r.l., il 18 giugno non verrà effettuato il servizio di raccolta porta a porta per l’indifferenziato. Il comune invita gli utenti a non esporre i relativi mastelli.

Per quanto riguarda le attività commerciali (supermercati) verrà effettuata la raccolta di cartone e plastica.

Il servizio porta a porta riprenderà regolarmente lunedì 20 giugno, con la raccolta dell’umido.

Inoltre si comunica che per qualche giorno non si potranno conferire al CCR di Pissi né ingombranti né elettrodomestici, in quanto il centro è saturo ed in attesa di ritiro dei materiali anzidetti.