Capo d’Orlando – Da stasera riaperta la strada che porta al borgo di San Gregorio, con doppio senso di circolazione

Un’ottima notizia per i residenti del borgo di San Gregorio, a Capo d’Orlando, ma anche per i turisti che non vedono l’ora di passare qualche ora di spensieratezza immersi nella natura.

La SP 147, che dal centro orlandino conduce al borgo, verrà riaperta da questa sera col doppio senso di circolazione. La strada, nonostante i lavori iniziati a fine dicembre, non è ancora del tutto completata: l’attività della città metropolitana di Messina riprenderà poi a settembre, una volta finita la stagione estiva.

Ai nostri microfoni il primo cittadino di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì.