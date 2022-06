Sant’Agata M.llo – Torna operativo il Centro Trasfusionale: si può tornare a donare il sangue

È stata ripristinata ieri, mercoledì 15 giugno, la piena funzionalità del Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Sant’Agata Militello. L’ala del nosocomio santagatese che offre un importante servizio per il territorio sarà nuovamente aperta dalle 8:00 alle 10:30, dal lunedì al sabato, per accogliere quanti vorranno, con un semplice e altruistico gesto, aiutare coloro che necessitano di una trasfusione.

Risaliva a fine maggio scorso la sospensione delle attività di donazione del sangue per carenza di personale medico. Al disservizio si era provato a far fronte organizzando due mattinate di raccolta a settimana, con l’autoemoteca dell’Avis di Falcone, nel parcheggio dell’ospedale.

Ora, finalmente, in un momento in cui la provincia di Messina registra una forte carenza di sangue – così come in ogni avvio di stagione estiva – il Centro Trasfusionale è tornato operativo e potrà raccogliere le donazioni di quanti vorranno impiegare pochi minuti della loro mattinata per un importante gesto di solidarietà e generosità nei confronti di chi ha bisogno.