Milazzo: Francesco Mirabile ospite della finale regionale di Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over

Sarà un cast artistico di tutto rispetto alla finale regionale di Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over che si svolgerà sabato 25 giugno 2022 alle ore 21:00 all’Atrio del Carmine di Milazzo.

L’evento organizzato dalla New Meta Event è patrocinato dal comune di Milazzo e sostenuto da diverse aziende sponsor.

40 le partecipanti che si contenderanno i posti utili per partecipare alle finali nazionali che inizieranno il 29 luglio all’Opera Beach di Riccione.

Iniziamo a conoscere gli ospiti, oggi è la volta del formidabile Francesco Mirabile che ha mosso i primi passi artistici proprio ad Antenna del Mediterraneo durante il programma “Andrà Meglio”.

Francesco Mirabile inizia il suo percorso artistico da adolescente esibendosi come clown e ballerino di break-dance per le piazze della Sicilia. Diplomato alla FLIC Scuola di Circo di Torino, Frequenta in seguito L’atelier teatro fisico di Philip Radice per arricchire il suo bagaglio tecnico e artistico. Attore danzatore acrobata e circense in più di 20 anni si è esibito in diversi ambienti dello spettacolo dai Buskers Festival con gli artisti di strada fino a teatri importanti, come il Teatro Strheler o il Teatro Alla Scala di Milano, Tv regionali e nazionali, villaggi turistici, circhi, concerti e rassegne artistiche. Oggi prosegue le sue ricerche artistiche