Messina – Si è insediato il neo sindaco della Città Metropolitana, Federico Basile. Accolto dagli applausi

La Città Metropolitana di Messina ha un nuovo Sindaco. Dopo la proclamazione e l’insediamento a Palazzo Zanca, il neo sindaco, Dott. Federico Basile, si è recato a Palazzo dei Leoni dove è stato accolto dalla Segretaria Generale, avv. Maria Angela Caponetti.

L’applauso corale dei dipendenti ha salutato l’ingresso del dott. Basile accompagnato dal dott. Cateno De Luca, precedente sindaco e dai vertici amministrativi dell’Ente metropolitano.

“Vi ringrazio per l’affetto dimostrato in questi anni in questo Palazzo e da elettori per avermi dato la possibilità di essere qui a rappresentare la Città Metropolitana sul territorio. Continueremo a lavorare insieme come abbiamo fatto – ha sottolineato il sindaco Basile – e vi chiedo una mano di aiuto per continuare il lavoro che in questi anni ha fatto risorgere la Città Metropolitana. Vi chiedo un grande impegno – ha detto rivolgendosi a tutti i dipendenti – come già avete fatto portando avanti progetti importanti che ci hanno dato ragione e debbono continuare a darci ragione”.

Dopo le foto di rito, il neo sindaco è già al lavoro per riportare a regime anche la macchina amministrativa metropolitana.