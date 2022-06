Patti: un viaggio multimediale tra le bellezze del territorio grazie a “Da Epackten a Tyndaris”

Un viaggio attraverso le bellezze naturali del territorio pattese, un percorso storico e artistico di Patti e Tindari. Lo ha realizzato la professoressa Valeria Ingrassia, docente di arte; il “prodotto” multimediale è “Da Epackten a Tyndaris”.

Il progetto ha coinvolto gli alunni delle prime e seconde classi della scuola secondaria di primo grado “Bellini”, che fa parte dell’istituto comprensivo “Lombardo Radice”, diretto

dalla dottoressa Antonina Milici. Il lavoro realizzato può essere visionato da chiunque sulla piattaforma “Isi Travel”; il percorso presenta dei punti di interesse, collocati sulla

mappa, proprio come una mappa di Google Map.

Cliccando sul punto di interesse si apre e si avranno a disposizione tutte le immagini, una descrizione e una registrazione audio, sia in italiano che in inglese, quest’ultima parte, riguardante la lingua straniera, curata dalla professoressa Antonietta Colloca.

Il percorso parte dalla Villa Romana di Patti per “arrivare” a Tindari con la basilica, il teatro, le mura, le insulae, le domus, l’antiquarium e ancora il sentiero Coda di Volpe fino a

scendere ai laghetti di Marinello. Davvero una bella opera di promozione del territorio ed anche di sensibilizzazione alla sua valorizzazione.

“I ragazzi – sottolinea la professoressa Ingrassia – si sono appassionati all’attività e per molti di loro è stata anche un’occasione per scoprire le tante bellezze del nostro territorio di cui, probabilmente, da ora in poi, si sentiranno ancora più parte. Inoltre, hanno avuto pure l’opportunità di affinare le proprie conoscenze della lingua inglese”.

“E’ stata un’attività molto proficua ed utile, ha evidenziato il dirigente Milici, a conferma di quanto il nostro istituto lavori sempre in sinergia con il territorio e sia pronto ad offrire il proprio contributo per la sua adeguata valorizzazione”.