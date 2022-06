Capo d’Orlando – Concussione, ex brigadiere delle fiamme gialle assolto in appello per non aver commesso il fatto

Era stato accusato, insieme ad un suo collega, di concussione e rinviato a giudizio nel 2012. Adesso, Aniello Porzio, a conclusione del processo d’Appello, è stato assolto con formula piena, per non aver commesso il fatto.

Un lungo iter giudiziario quello che ha visto, suo malgrado, protagonista l’ex brigadiere della Guardia di Finanza. I fatti contestati risalivano al 2008, quando i due finanzieri erano in servizio presso la tenenza di Capo d’Orlando. Secondo le indagini, condotte dalla Polizia di Stato del commissariato orlandino e scattate a seguito della denuncia sporta da una dipendente di una libreria, i due militari approfittando della loro posizione, avevano ottenuto gratuitamente, materiale didattico e articoli da regalo. Nel registro degli indagati – e poi a giudizio – erano finiti oltre ai due militari anche il titolare della libreria insieme ad altri due dipendenti con l’accusa, nei loro confronti, di favoreggiamento personale per aver ostacolato le indagini, negando i fatti. Il processo di primo grado al Tribunale di Patti si era concluso soltanto nel 2021, con una sentenza di non luogo a procedere in quanto i reati si erano frattanto estinti per prescrizione. Una sentenza, però, contro la quale l’ex brigadiere, assistito dal suo legale Massimo Nicola Marchese, ha deciso di proporre appello e il 13 giugno scorso, la Corte d’Appello di Messina, ha decretato l’assoluzione con formula piena per l’imputato, per non aver commesso il fatto.

Così l’avvocato Massimo Nicola Marchese sulla vicenda: “Dieci anni di calvario giudiziario per ottenere giustizia. Il sig. Porzio Aniello, per trent’anni brigadiere della Guardia di Finanza, ha sempre operato con amore profondo per il proprio lavoro, con passione, con abnegazione e dedizione, nell’esclusivo interesse dello Stato e della funzione che degnamente ho cercato di rappresentare. Nel 2012 è stato accusato di concussione subendo una vera e propria gogna mediatica, già dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini. Il brigadiere Porzio però, seppur colpito dal discredito per un fatto così grave e così infamante a pochi mesi dal pensionamento, in tutti questi anni non ha mai smesso di avere fiducia nella giustizia e nelle istituzioni che per anni ha rappresentato.”

“Nonostante il Tribunale di Patti, poco più di un anno fa, non avesse inteso accogliere la richiesta di assoluzione nel merito, ha impugnato innanzi la Corte d’Appello di Messina la sentenza di primo grado e con pronuncia dello scorso 13 Giugno ha finalmente ottenuto l’agognata assoluzione per non aver commesso il fatto. Il Brigadiere Porzio era completamente estraneo ai fatti e mentre questi, secondo l’accusa, venivano consumati, si trovava a decine di chilometri di distanza impegnato in una complessa operazione di verifica fiscale insieme a cinque commilitoni, compreso il comandante della Tenenza di appartenenza. Circostanza ampiamente documentata sin dal primo grado di giudizio. È stato necessario giungere in Corte d’Appello per ottenere, finalmente, verità e giustizia per una persona per bene. Nulla e nessuno può riparare anni di sofferenze morali per un uomo che ha fatto dell’onestà e del rigore morale il segno distintivo della sua esperienza nel corpo della Guardia di Finanza. Per lui non ci sarà nessun risarcimento e nessuna riparazione, se non quella costituita dalla restituzione della verità e della onorabilità.”