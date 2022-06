Sant’Agata Militello, scontro tra auto e moto sulla circonvallazione. 2 feriti

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 19:30 a Sant’Agata di Militello, sulla circonvallazione Monaci, all’incrocio che immette verso un complesso residenziale, in zona “Albanova”.

A scontarsi una Fiat Panda, condotta da un uomo di mezza età ed una moto TM Racing, condotta invece da un giovane.

Nell’impatto entrambi i conducenti dei mezzi hanno riportato ferite e per questo sono stati soccorsi dai sanitari del 118, che li hanno trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto i Carabinieri della sezione radiomobile di Sant’Agata di Militello, per i rilievi, che dovranno di ricostruire la dinamica del sinistro e la polizia locale che ha regolato il traffico veicolare.