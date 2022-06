Evento straordinario per Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over. In gara anche i bambini e le Miss Mascotte. Domenica 19 giugno si replica a Villa Cuciti

Una passerella per 40 partecipanti quella che si è illuminata sabato scorso in occasione della penultima tappa di “…Spettacolo” il tour della bellezza ideato dall’ARF Spettacoli che ritornerà domenica 19 giugno a Villa Cuciti di Milazzo.

L’evento presentato da Francesco Anania è stato caratterizzato da diversi momenti di moda, di spettacolo e di puro divertimento.

Dopo la sigla e il balletto ufficiale del concorso a fare la loro prima apparizione, davanti al numeroso pubblico di Villa Cuciti, le partecipanti di Miss Reginetta Over, poi i bambini di Little Babies Italia, le Mascotte e le aspiranti Miss Reginette d’Italia, tutte in abito casual.

La giuria era formata dalla stilista Loredana Crisafulli, dal canatnte Antonio Cannistrà, dall’attore Cosimo Santangelo, da Sifu Roberto Pasqualino e dal Ragazzo dell’Anno 2019 Mario Manna.

Le partecipanti hanno sfilato anche in elegante e in costume.

Le prime premiazioni della serata sono state quelle riservate ai titoli social, dove il protagonista è stato il popolo di facebook che ha espresso il proprio voto nella pagina Momenti in TV – Radio.

Per la categoria Little Babies Italia Social di Giugno è stato eletto Pietro Recupero di Barcellona Pozzo di Gotto; per la categoria Mascotte Ramona Genovese di Barcellona Pozzo di Gotto, per la categoria Miss Reginetta d’Italia Maria Grazia Ferro di Mirabella Imbaccari e per la categoria Miss Reginetta Over la più votata è stata Alessandra Giudice di Augusta.

Tra gli ospiti la cantante barcellonese Maria Elena Elena Torre, il cantautore di Torregrotta Antonio Cannistrà che ha fatto ascoltare il suo inedito dal titolo “I ragazzi del muretto” e il duo Silver e Zirma.

Dopo un momento dance curato da DJ Piero, l’evento si è concluso con le premiazioni di tutte le categorie in gara.

Per Little Babies Italia sono approdati in finale: Giorgia Musarra di Pace del Mela con il titolo Momenti in TV – AM, Morena Salvato di Milazzo con il titolo Gemelli Auto, Cloe Andaloro e Cristel Andaloro rispettivamente con i titoli Autonoleggi Gitto e Supermercati Marilù e Sebastiano Longo di Barcellona Pozzo di Gotto con il titolo abbinato alla Pino Secoti.

Per Miss Mascotte sono state premiate: Martina Maio di Barcellona Pozzo di Gotto con il titolo Autonoleggi Gitto, Ariel Morana di Barcellona Pozzo di Gotto con il titolo Pino Secoti e Asia Bisognano di Mazzarà Sant’Andrea con il titolo Gemelli Auto.

Per Miss Reginetta Over Junior è stata premiata Carmen Floramo di Merì con il titolo Momenti in TV, per la categoria Lady Silvia di Giovanni di Merì con il titolo Pino Secoti, per la categoria Senior Mariella Manna di santa Lucia del Mela con il titolo Supermercati Marilù. Premi speciali anche a Ileana Muntean di Siracusa (Miss Reginetta Over Gemelli Auto) e Stefania Latina di santa Teresa Riva (Miss Reginetta Over Autonoleggi Gitto).

Infine per Miss Reginetta d’Italia le premiate sono state: Fernanda Carani di Mascalucia con il titolo Punto Stampa, Julia Neagu di Barcellona Pozzo di Gotto con il titolo Gemelli Auto, Lilian Puleo di Messina con il titolo Supermercati Marilù, Maria Grazia Ferro di Mirabella Imbaccari con il titolo Pino Secoti e Martina Occhino di Rometta con il titolo Autonoleggi Gitto.

Domenica 19 giugno si svolgerà l’ultima tappa di “…Spettacolo” e le iscrizioni gratuite sono aperte, al numero di cellulare 339 82 54 709, per diventare protagoniste dei concorsi: Little Babies Italia (da 1 a 13 anni), Miss Mascotte (da 11 a 14 anni), Miss Reginetta d’Italia (da 14 a 29 anni) e Miss Reginetta Over (Junior da 30 a 40 anni, Lady da 41 a 50 anni e Senior (da 51 a 60 anni).

La finale regionale per la Sicilia Orientale, di Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over, si svolgerà nell’incantevole Atrio del Carmine a Milazzo sabato 25 giugno 2022 dalle ore 21:00; mentre le finali nazionali si svolgeranno a Riccione dal 29 luglio al 7 settembre 2022 con la registrazione del primo Reality TV dedicato ai concorsi di bellezza dal titolo “Queen Mood”.