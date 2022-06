Lipari – Gli eoliani scelgono di cambiare: il nuovo sindaco è il 71enne Riccardo Gullo, sconfitto Orto

L’ex vicesindaco Gaetano Orto, che sottoponeva al giudizio degli elettori una proposta in continuità con l’operato dell’amministrazione uscente guidata da Marco Giorgianni, viene sconfitto per una manciata di voti dal 71enne Riccardo Gullo, che è il nuovo sindaco del comune di Lipari.

A Lipari l’affluenza alle urne è stata del 55,03%: hanno votato 7.115 persone su 12.929 aventi diritto. Tra i votanti 2.117 hanno messo un segno sul nome di Riccardo Gullo (che in passato aveva amministrato il comune di Leni, uno dei tre dell’isola di Salina), 2.106 hanno votato Gaetano Orto, che andrà all’opposizione insieme ad i suoi consiglieri più votati.

Terzo classificato Emanuele Carnevale, che ha raccolto 1.804 preferenze. Staccata di molto la candidata Annarita Gugliotta, con 956 voti.

Le percentuali: 30,32% per Gullo, 30,16% per Orto, 25,83% per Carnevale e 13,69% per Gugliotta.

Per quanto riguarda le liste, quella a sostegno del candidato vincente, Riccardo Gullo, si è classificata solo terza, con 1.858 voti. La più votata è stata quella a sostegno del candidato Orto: 2.146 i voti raccolti dalla lista n.2. Seconda la lista del candidato Carnevale, che raccoglie 1.972 preferenze. Ultima la liste della candidata Gugliotta, con 787 voti.