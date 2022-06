Incidente sulla A20 che provocò la morte della 51enne Angela Frusteri, due rinvii a giudizio

Il Gup di Patti ha disposto il rinvio a giudizio per i conducenti delle due auto coinvolte nel terribile incidente che il 4 luglio del 2020 costò la vita alla 51enne Angela Teresa Frusteri, ed in cui altre due donne, tutte di Sant’Agata di Militello, riportarono lesioni gravi.

All’esito dell’udienza preliminare tenutasi il 9 giugno al tribunale di Patti, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero titolare del procedimento penale, dott.ssa Federica Urban, il Gup dott. Eugenio Aliquò ha rinviato a giudizio per il reato di omicidio stradale in concorso sia un 45enne, che guidava la Mercedes all’interno della quale si trovava la vittima e un 64enne al volante dell’altra vettura: i due automobilisti, indagati da subito, dovranno comparire in aula il 12 settembre 2022, avanti il giudice monocratico Edoardo Zantedeschi.

La tragedia avvenne il 4 luglio 2020, alle 22.50, al km 76+089 dell’autostrada A20, in direzione Messina, nel territorio di Gioiosa Marea.

Angela Frusteri perse la vita, mentre gli altri tre occupanti della Mercedes si sono salvati, ma un’altra passeggera che si trovava sui sedili posteriori, estratta delle lamiere dai vigili del fuoco, ha riportato gravissimi politraumi, soprattutto interni con la rottura del fegato. La donna venne trasportata all’ospedale Barone Romeo di Patti e poi trasferita al Trauma Center del “Villa Sofia” di Palermo, dove rimase a lungo in prognosi riservata.

Due figli della vittima, per essere assistiti, tramite il consulente legale Alessio Tarantino, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e tutela dei diritti dei cittadini, che ha reso nota la notizia.