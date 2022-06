Marianna Tripoli racconta il suo essere donna attraverso la poesia

Sarà presentato sabato 25 giugno 2022 alle ore 10:30, al Centro diurno Camelot di Messina, il libro di poesia della giovanissima Marianna Tripoli dal titolo “Amati sempre”.

Una raccolta autobiografica di poesia, che la poetessa ha iniziato a scriverle per gioco all’età di nove anni.

Un gioco che che presto è diventato passione e voglia di raccontare la sua crescita; da bambina, ad adolescente ai primi anni dell’età adulta parlando di sé stessa, dell’amato nonno e delle persone più care.

Durante la presentazione verranno lette alcune poesie che apriranno il cassetto dei sogni di Marianna con l’augurio di iniziare un percorso letterario ricco di soddisfazioni.

Ecco la poesia dedicata al nonno.

“Il tempo porta via tutte le cose”

“Mi sembra un inferno

questo dolore che ho dentro.

Mi sembra eterno

quel tuo sorriso paterno.

Il tempo porta via tutte le cose

ma non te che ho impresso

sul mio cuore.

Adesso sai tutto

il bene immenso che provo

e anche quello che non dico.

Sei dentro ogni pagina della mia vita

ed adesso sono così ferita.

Non ti vedo

ma ti sento.

Sei accanto a me

e lo sarai ogni volta che vorrai.

E io ti penserò

ogni volta che cadrò

e mi rialzerò,

perché sei qui con me

a darmi la forza che mi serve.

Non ti dimenticherò,

ti ricorderò.”