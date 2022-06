È festa grande per il Palermo! I rosanero promossi in Serie B

Festa grande per il Palermo. I rosanero battono meritatamente il Padova anche nel ritorno della finale promozione, grazie ad un rigore di Brunori trasformato al 25’ e tornano in Serie B dopo tre anni.

Una promozione meritata per il Palermo, che ha dominato i playoff di Serie C. Questa sera, in un Barbera gremito in ogni ordine di posto (più di 36 mila gli spettatori presenti), la squadra di Baldini ha dimostrato tutta la sua superiorità nei confronti dei padovani. Soltanto una grande prestazione del portiere ospite, Antonio Donnarumma, ha evitato ai veneti (che hanno terminato la gara in 9) un passivo che poteva essere decisamente maggiore.

È proprio il caso di dire “B”entornato Palermo!