Amministrative – I dati finali dell’affluenza nei Comuni della Provincia di Messina

Sono stati pubblicati i dati finali dei 38 comuni della Provincia di Messina chiamati oggi alle urne per eleggere gli amministratori locali:

Eranoin tutto 307.836 gli elettori della Provincia di Messina chiamati al voto per le amministrative e si nota un calo generale, rispetto alle elezioni precedenti. Mancano ancora alcuni comuni all’appello, come Messina e Lipari.

Ad Acquedolci, Capri Leone e Sinagra affluenza in calo rispetto alle amministrative di cinque anni fa (-3,16%, -3,96% e -2,46%), mentre si mantiene costante il comune di Torrenova (-0,42%). Dati in calo anche a Furnari, dove rispetto elle precedenti amministrative ha votato quasi il 5% in meno degli aventi diritto e Librizzi (-3,15%).

Raggiunto il quorum ad Alcara Li Fusi (52,71%) e Cesarò (57%), dove vi è un solo candidato a Sindaco, rispettivamente Ettore Dottore e Katia Ceraldi. Si attende solo l’esito dello spoglio.

Il Comune del messinese in cui l’affluenza è stata maggiore alle è quello di Castel Mola, dove ha votato il 75,62% degli aventi diritto, seguito da Acquedolci (75,16%).

Cliccando qui si potranno consultare i dati relativi agli altri Comuni.

Lo spoglio delle schede relative alle amministrative comincerà domani alle 14.

Vi ricordiamo che sul canale 82 del digitale terrestre Antenna del Mediterraneo seguirà lo scrutinio a partire dalle 15.00, con diretta tv e streaming.