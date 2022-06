Amministrative – I dati dell’affluenza alle 12:30 nei Comuni della Provincia di Messina

Sul sito istituzionale della Regione Siciliana mancano ancora i dati relativi ai comuni di Acquedolci, Alcara Li Fusi, Castelmola e Messina, ma sono stati pubblicati i dati degli altri 34 comuni della Provincia di Messina chiamati oggi alle urne per eleggere gli amministratori locali:

Un altro aggiornamento verrà fornito alle 19:30, prima di quello finale alle 23:30.

Sono in tutto 307.836 gli elettori della Provincia di Messina chiamato al voto per le amministrative.

Dei dati parziali pubblicati, il Comune in cui si è votato di meno è quello di Pettineo, dove solo il 10,52% degli aventi diritto al voto si è recato alle urne prima delle 12:30 (dati che però sono in linea con quelli di cinque anni fa, quando erano stati il 10,16%).

A Capri Leone, Torrenova e Sinagra affluenza in lievissimo calo rispetto alle amministrative di cinque anni fa (-0,67%, -0,60% e -0,72%). Dati in calo anche a Furnari, dove rispetto alla stessa ora delle precedenti amministrative ha votato quasi il 4,72% in meno.

Il Comune del messinese in cui l’affluenza è stata maggiore alle 12:30 è quello di Reitano, dove alle 12:30 aveva votato il 25,93% degli aventi diritto, contro il 13,51% di cinque anni fa.

Affluenza in crescita a Librizzi, dove alle 12:30 aveva votato il 20,89% degli aventi diritto, il 6,75% in più rispetto a cinque anni fa, così come a Montalbano Elicona (16,89%, il 3,14% in più). Aumento anche a Villafranca Tirrena (+1,37%)

Cliccando qui si potranno consultare i dati relativi agli altri Comuni siciliani. Qui, invece è possibile scaricare il pdf con i dati dell’affluenza alle 12:30.

Ricordiamo che si vota fino a questa sera alle 23. Lo spoglio delle schede relative alle amministrative comincerà domani alle 14.

Sul canale 82 del digitale terrestre Antenna del Mediterraneo seguirà lo scrutinio a partire dalle 15.00.