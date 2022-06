Alcara Li Fusi, ha votato oltre il 50% degli aventi diritto. Domani il verdetto delle urne

Ad Alcara Li Fusi è andato alle urne il 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. La notizia è stata confermata da fonti in loco.

È stato, quindi, raggiunto il primo quorum necessario per la validità della consultazione e la proclamazione degli eletti nel caso di presentazione di una sola lista, come è avvenuto appunto ad Alcara.

Il sindaco uscente, Ettore Dottore, unico candidato alla poltrona di primo cittadino e i consiglieri della sua lista dovranno però, attendere la giornata di domani e lo spoglio delle schede, per sapere se hanno raggiunto il secondo quorum necessario alla loro elezione.

In presenza del primo requisito, infatti occorre anche che la lista abbia ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti. Nell’eventualità che la lista non abbia raggiunto il predetto quorum, l’elezione verrebbe, infatti, dichiarata nulla.