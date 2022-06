Sant’Agata Militello, l’Itet Tomasi di Lampedusa conclude il progetto di “International Computer Driving Licence”

Si è concluso con successo il progetto ICDL del docente Salvatore Mignacca per gli alunni dell’ITET G. Tomasi di Lampedusa. Una briosa cerimonia, condotta dalla prof.ssa Teresa Carrara, ha suggellato le attività con la consegna dei certificati e l’elezione di Miss e di Mister ICDL 20/21.

La International Computer Driving Licence (ICDL) – Patente Internazionale del Computer – attesta la capacità di usare il personal computer a diversi livelli di approfondimento e di specializzazione. I corsi organizzati dalla scuola riguardano lo studio e la preparazione specifica per il sostenimento degli esami di 7 moduli che danno accesso a quattro diverse certificazioni.

Quest’anno all’ITET Tomasi di Lampedusa è stata introdotta una importante novità: la possibilità di conseguire un’ulteriore rilevante certificazione, il digital marketing. Il corso ha permesso di acquisire notevoli competenze certificate dal superamento dell’esame: la creazione di una presenza sul web, l’ottimizzazione dei contenuti per i motori di ricerca (SEO), l’utilizzo di piattaforme di social media, la realizzazione di marketing e pubblicità online attraverso una serie di servizi, così come il monitoraggio e le campagne di miglioramento attraverso l’utilizzo di strumenti di analytics.

La cerimonia conclusiva del progetto, oltre al momento solenne della consegna delle certificazioni, ha previsto una fase goliardica: l’elezione di Miss e di Mister ICDL 21/22. Gli otto concorrenti si sono presentati motivando la propria candidatura. Per la votazione sono stati utilizzati i telefoni cellulari, tramite un codice QR i ragazzi hanno avuto accesso ad un modulo di google che ha registrato le loro preferenze ottimizzando i tempi e assicurando la correttezza dei risultati.

Come noto, l’acquisizione delle certificazioni informatiche è di importanza fondamentale per i giovani in cerca d’occupazione. Esse, infatti, aggiungono qualità e valore al curriculum vitae e facilitano l’inserimento nel mondo del lavoro.