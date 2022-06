Palermo, il Barbera gremito per la sfida contro il Padova che vale la B. Calcio d’inizio domenica alle 21.15

Palermo è già in fibrillazione per domani, e non per le elezioni comunali, bensì per il calcio. La partita più importante per i rosanero da tre anni a questa parte si giocherà in un Barbera gremito in ogni ordine di posto.

Il Palermo domani sera potrebbe ritornare in Serie B dopo 3 anni di purgatorio. La squadra di Baldini, forte dello 0-1 dell’andata a Padova, grazie alla rete di Floriano, è pronta alla sfida.

La città si è già riempita di sciarpe e magliette rosanero, per un entusiasmo che non si respirava dai tempi di Cavani, Pastore e Dybala.

La partita andrà in onda in diretta tv in chiaro su Rai2 e proprio per questioni di palinsesto l’orario di inizio è stato spostato alle 21,15. Inoltre, verrà trasmessa in streaming su Eleven Sports e su Sky.

Tanti gli ex campioni pronti a fare il tifo per il Palermo e che hanno voluto dare il loro contributo, a partire dal campione del mondo Luca Toni, che trascinò a suon di gol il Palermo dalla B alla Serie A e poi ad uno storico 6° posto in campionato.