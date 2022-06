Barcellona Pozzo di Gotto: La Scuola Calcio Academy pensa al futuro

La Scuola Calcio Academy, affiliata con il Genoa Calcio, con più di 150 atleti iscritti è sicuramente una delle belle realtà sportive di Barcellona Pozzo di Gotto.

Nonostante sia una società nuova, fondata soltanto nel 2017, ha bruciato le tappe e oggi partecipa a tutti i campionati giovanili conseguendo ottimi risultati grazie ad uno staff tecnico di qualità coordinato da Ignazio Costa, che ha lavorato da osservatore nel Milan e nel Genoa.

Una grande famiglia dove tutti hanno la possibilità di dare un calcio al pallone e dove non esistono gerarchie, uno scopo insegnare calcio, condividere con i ragazzi momenti di gioia e di socializzazione.

La squadra si è riunita per trascorrere una serata in compagnia dei genitori all’insegna del divertimento al Ristorante-Pizzeria Donna Rosa di Oliveri.

I ragazzi hanno cantato, suonato e sfilato le divise ufficiali ed è stata anche l’occasione per celebrare la vittoria del torneo di Corigliano riservato alla categoria “Primi calci”-

Presente alla festa anche l’Assessore allo Sport di Oliveri Rosa Alessandro che si è resa disponibile ad ospitare la giovane squadra barcellonese negli impianti sportivi del comune.

La stagione sta per terminare, ma già si pensa al futuro per contribuire al meglio alla crescita dei piccoli calciatori e in settimana i dirigenti si riuniranno per stabilire il nuovo programma.