Milazzo – Lo svincolo di Ponente chiuso per almeno un mese per la realizzazione della rotatoria  

Da lunedì prossimo, per almeno un mese sarà chiuso lo svincolo di Ponente dell’asse viario, sia in entrata, sia in uscita per consentire i lavori di realizzazione della rotatoria prevista dalla Città Metropolitana per agevolare il traffico veicolare all’incrocio tra l’uscita dell’asse viario ed il lungomare di ponente (zona Fossazzo).

Il divieto non riguarderà ovviamente i residenti della zona, le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso, mentre coloro che giungono da Barcellona per accedere all’asse viario dovranno utilizzare l’ingresso di piazzale Tusa (zona San Giovanni). Stesso discorso per coloro che intendono raggiungere la zona balneare.

E’ stato il comando della Polizia locale ad emettere l’ordinanza di modifica della viabilità così come richiesto dal dirigente della Città Metropolitana. Il provvedimento prevede “il divieto di transito veicolare sulla via Contura, nel tratto compreso tra lo svincolo dell’Asse Viario lato Ovest e l’intersezione con la via Spiaggia di Ponente”.

Ad eseguire i lavori sarà l’impresa consorziata “C&C” Infrastrutture srl designata dal Consorzio CA-DEL scarl di Napoli.

«Siamo consapevoli che potranno registrarsi dei disagi – evidenzia l’Amministrazione comunale – ma non possiamo non ribadire la nostra soddisfazione per questo intervento, da sempre sollecitato e da tempo atteso per assicurare una maggiore sicurezza agli automobilisti in una strada che è assai trafficata e purtroppo spesso causa di incidenti anche gravi per il mancato rispetto dei limiti di velocità oltre che di precedenza».

L’appalto, che rientra in una più ampia progettualità da un milione di euro, riguarderà a seguire anche l’incrocio semaforico con via Orgaz che conduce nelle varie frazioni della Piana. Interventi sollecitati dal sindaco Midili subito dopo l’insediamento per garantire sicurezza agli automobilisti in una strada particolarmente trafficata.