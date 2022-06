Covid, in calo il trend settimanale di nuovi casi in Sicilia. Oltre 26.000 le quarte dosi somministrate

Continua il trend di decrescita della curva dei nuovi contagi da covid-19 in Sicilia nella settimana dal 30 maggio al 5 giugno. L’incidenza è pari a 14205 (-8.76%) con un valore cumulativo di 295.85/100.000 abitanti. Nell’Isola sono le province di Siracusa e Palermo a registrare il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale.

Esposti a maggior rischio di contrarre il virus sono sempre i bambini di età compresa tra gli 11 e i 13 anni e, per questa settimana, gli adulti tra i 45 e 59 anni.

Si rileva un lieve aumento delle nuove ospedalizzazioni.

Sul fronte della campagna vaccinale, nella settimana dal 1 al 7 giugno, per il target 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 27,19%, mentre hanno completato il ciclo primario 73.632 bambini, pari al 23,38%.

I vaccinati over 12 anni con almeno una dose sono il 90,11% del target regionale, mentre ha completato il ciclo primario l’88,83% degli aventi diritto. Complessivamente i vaccinati con terza dose sono 2.731.843 pari al 73,79%.

Per quanto riguarda gli over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria per cui è prevista la quarta dose, dal 1 marzo sono state effettuate 26.263 somministrazioni, delle quali 18.897 a soggetti over 80, + 2.171 in una settimana.