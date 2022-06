Brolo – Abbandonano rifiuti in strada, 7 denunciati dalla Polizia Municipale

Oggi, dal comando della Polizia Municipale brolese, sono stati emessi 7 verbali di contestazione per il reato di abbandono di rifiuti.

Due di queste sono state contestate immediatamente, praticamente gli uomini in divisa hanno colto sul fatto gli autori del gesto, gli altri autori sono stati individuati grazie all’uso dei sistemi di videosorveglianza che hanno consentito di estrapolare le immagini di quei cittadini baccati in flagranza, anche tramite il risalimento delle targhe delle auto.

L’amministrazione ha provveduto a far ripulire i siti, ma rimane il fatto della gravità del ripetersi di tali fenomeni che diventano una vera e propria piaga sociale. Infatti recentemente un altro soggetto era stato individuato, sempre dalla polizia municipale brolese, che anche in quest’occasione ha ricevuto il plauso della cittadinanza per il lavoro che quotidianamente svolge.

Massimo Scaffidi