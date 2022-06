Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Torrenova, nei pressi dell’incrocio tra via Ioppolo e via Meli.

Due auto si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio i due veicoli, mentre i conducenti hanno riportato solo qualche lieve escoriazione.

Sul posto per i rilievi del caso e per dirigere il traffico in strada sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Torrenova.