Santo Stefano Camastra: polemica sulla risposta del sindaco Re sull’iter progettuale del porto durante la trasmissione su AM

Pioggia di polemiche per una risposta del candidato a sindaco e primo cittadino uscente Francesco Re data a proposito della ricostruzione dell’iter progettuale del Porto Turistico durante il confronto politico con la candidata Marila Re, andato in onda lo scorso 6 giugno su Antenna del Mediterraneo per lo Speciale Elezioni Amministrative 2022.

“Pare che la dichiarazione si possa prestare ad ingenerare equivoci ed interpretazioni non rispettose della verità dei fatti” aveva scritto via social il candidato Francesco Re, che guida Santo Stefano di Camastra da 10 anni. Alla nostra redazione il sindaco Re, sulla vicenda ha dichiarato: “Tengo a precisare, come tante altre volte ho fatto in circostanze sia pubbliche, che private, che non è mia intenzione sottrarre merito a chi, prima di me si è speso per mettere in campo e portare avanti l’idea del porto a Santo Stefano di Camastra, che ha una sua genesi lontana nel tempo e travagliata. Le amministrazioni comunali e i sindaci che le hanno presiedute, hanno contribuito, ciascuna per la propria parte, a costruire un pezzo del percorso, passandosi, di volta in volta, il testimone.

Le Amministrazioni Famularo, Re, Mastrandrea hanno dato ciascuna un contributo che oggi consente all’attuale amministrazione di avviare un’importante stagione realizzativa della gande opera. Anche loro il giusto e dovuto riconoscimento per quanto fatto.” conclude Re.