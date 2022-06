Milazzo: Tutti in passerella

Penultimo atto di “…Spettacolo” il tour della bellezza ideato dall’ARF Spettacoli che sabato 11 giugno farà tappa a Villa Cuciti di Milazzo.

Iscrizioni gratuite ancora aperte, al numero di cellulare 339 82 54 709, per diventare protagoniste dei concorsi: Little Babies Italia (da 1 a 13 anni), Miss Mascotte (da 11 a 14 anni), Miss Reginetta d’Italia (da 14 a 29 anni) e Miss Reginetta Over (Junior da 30 a 40 anni, Lady da 41 a 50 anni e Senior (da 51 a 60 anni).

La finale regionale per la Sicilia Orientale, di Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over, si svolgerà nell’incantevole Atrio del Carmine a Milazzo il 26 giugno 2022 dalle ore 21:00; mentre le finali nazionali si svolgeranno a Riccione dal 29 luglio al 7 settembre 2022 con la registrazione del primo Reality TV dedicato ai concorsi di bellezza dal titolo “Queen Mood”.

Sabato sera la bellezza non avrà età e il gioco di colori e di stili con i vestiti che porteranno in passerella le partecipanti infuocheranno l’ambiente sotto le telecamere attente di Momenti in TV, pronte a catturare gli attimi salienti dell’evento per poi trasmettere lo speciale su Antenna del Mediterraneo.

Già la curiosità è tanta per scoprire chi si aggiudicherà i titoli messi in palio da: Secoti di Scala Torregrotta, Autonoleggio Gitto di Barcellona Pozzo di Gotto, Supermercati Marilù di Milazzo, Gemelli Auto di Barcellona Pozzo di Gotto e di Ottica Caminiti di Olivarella, titoli che serviranno per staccare il pass per partecipare alla finale regionale.

A fare da cornice ai quadri moda quattro meraviglioso cantanti del messinese: Maria Elena Torre e Gabriella Bisignano di Barcellona Pozzo di Gotto, Antonio Cannistrà di Torregrotta e il duo composto da Marzia e Diego.

Durante lo spettacolo saranno consegnati i titoli social per ogni categoria e a riceverli le più votate dal popolo di Facebook sulla pagina Momenti in TV – Radio.