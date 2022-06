Michelangelo Salvadore, una corsa tira l’altra

Il filippese Michelangelo Salvadore, portacolori della Duilia Barcellona, si è laureato campione regionale, a Siracusa, sugli 800 e 1500 metri nella categoria 55 anni in su.

Michelangelo Salvadore in passato, da atleta Fidal, ha vestito le maglie della Forestale Rieti, Oranfreesh Ct con la quale ha partecipato alla finale di serie A, Aereonautica Militare dove ha vinto l’A1 , quella della Friulintagli una delle migliori squadre private italiane e quella del Cus Palermo.

Una passione quella della corsa che non si è mai affievolita nonostante l’età e il lavoro, oggi Michelangelo Salvadore è un Maresciallo aiutante della Guardia di Finanza.

Ogni giorno lo si vede sfrecciare sulle strade di Olivarella o sulla pista di atletica di Barcellona Pozzo di Gotto: “La corsa per me è vita. Mi fa stare bene con me stesso e la consiglio veramente a tutti. Oggi corro per puro divertimento e cerco sempre di ritagliarmi il tempo per allenarmi, a volte lo faccio anche con le mie figlie ed è meraviglioso. Gli acciacchi non mancano, ma quando arriva qualche soddisfazione come le ultime vittorie mi stimolano a non mollare.”

Michelangelo è un esempio da seguire che riesce a condividere i doveri familiari, il lavoro e la corsa, la sua grande compagna di vita.