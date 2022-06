Speciale Elezioni a Piraino: Stasera alle 20:50 su AM il candidato Salvatore Cipriano, assente Diego Cusmano

Stasera su Antenna del Mediterraneo un nuovo appuntamento – l’ottavo di questa tornata elettorale – con lo “Speciale Elezioni”: alle ore 20:50, sul canale 82 del digitale terrestre, daremo spazio alle Amministrative del prossimo 12 giugno a Piraino.

A contendersi la poltrona di primo cittadino saranno gli avvocati Salvatore Cipriano e Diego Cusmano, ma quest’ultimo ha deciso di non partecipare al confronto in programma per questa sera.

La sua sedia è infatti rimasta vuota, ma abbiamo deciso di dare comunque spazio al candidato sindaco Cipriano, che ha accettato l’invito, presentandosi nei nostri studi di Via Beppe Alfano 1, a Capo d’Orlando.

Speravamo di offrire anche agli elettori di Piraino l’occasione di ascoltare e confrontare le proposte elettorali dei candidati a sindaco, per una scelta consapevole alle urne, così come abbiamo già fatto nelle settimane precedenti con i candidati dei comuni di Montalbano Elicona, Sinagra, Librizzi, Torrenova, Alcara Li Fusi, Acquedolci e Santo Stefano di Camastra.

Vi anticipiamo che domani, mercoledì 8 giugno, nei nostri studi ci saranno i quattro candidati a sindaco di Furnari, mentre giovedì 9 sarà chiuderemo i nostri confronti elettorali con i candidati di Capri Leone.