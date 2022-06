Capo d’Orlando: confronto tra il sindaco e i dipendenti comunali sul mancato pagamento degli stipendi e sulla situazione generale del comune

Entro il 15 luglio saranno saldate tutte le spettanze compreso il mese di giugno. E’ emerso questa mattina, nella sala consiliare del comune di Capo d’Orlando, nel corso dell’incontro tra i dipendenti comunali di Palazzo Europa ed il sindaco Franco Ingrillì.

Il primo cittadino è stato invitato dai rappresentanti sindacali della Rsu di Csa, Cgil e Cisl perchè esponesse la situazione in cui versa il comune e tutte le misure che si intendono intraprendere per garantire chiarezza, trasparenza e futuro a tutti i lavoratori.

“I lavoratori sono allo stremo e non hanno la serenità necessaria per garantire lo svolgimento dei servizi in modo puntuale e preciso, ha dichiarato preliminarmente il presidente delle Rsu Massimo Bontempo e tra le voci che si rincorrono e il mancato pagamento degli stipendi (febbraio, marzo e maggio) si è arrivati al limite.”

Il primo cittadino, con dovizia di particolari, ha fatto un quadro generale dello stato di fatto del comune e di tutte le azioni che l’amministrazione intraprenderà per il buon andamento della macchina amministrativa, garantendo che entro il 15 luglio saranno saldate tutte le spettanze compreso il mese di giugno.

Al termine del confronto tutti i dipendenti hanno voluto dare credito alle parole del sindaco, “con la speranza che non ci siano più intoppi nell’avere riconosciuto il diritto allo stipendio mensile, hanno concluso i rappresentanti sindaci di Csa, Cgil e Cisl, perché altrimenti si potrebbero intraprendere tutte le azioni necessarie a far valere una norma contrattuale che ormai da tanti anni viene disattesa regolarmente, senza dimenticare la contrattazione decentrata con gli indennizzi da riconoscere al personale avente diritto.”