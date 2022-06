Speciale Elezioni, Santo Stefano Camastra: stasera su AM due “Re” a confronto per la poltrona di primo cittadino

In onda questa sera, sul canale 82 del digitale terrestre, alle 21:20 lo “Speciale Elezioni” di Antenna del Mediterraneo, dedicato al confronto televisivo tra i candidati a sindaco del Comune di Santo Stefano di Camastra.

Durante il dibattito, moderato da Valentina De Caro, parleranno di programmi e linee politiche per il prossimo quinquennio il sindaco uscente Francesco Re, che tenta il suo terzo mandato consecutivo sostenuto dalla lista “Santo Stefano nel Cuore Francesco Re Sindaco”, e il presidente del consiglio comunale uscente Marila Re, alla sua prima candidatura a primo cittadino della Città delle Ceramiche, supportata, invece dalla lista “Noi per Santo Stefano – Marila Re sindaco”.

Un confronto per dare qualche spunto in più agli elettori stefanesi, chiamati alle urne il prossimo 12 giugno per eleggere il sindaco e il nuovo consiglio comunale.