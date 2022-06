Palermo: le associazioni dei consumatori contro il carovita con la manifestazione “#Pentole Vuote”

Protestare contro il carovita galoppante. Questo il motivo trainante della manifestazione #Pentole Vuote, che si svolgerà venerdì 10 giugno alle ore 11.00 a Palermo, in via Cavour 6 di fronte al Palazzo della Prefettura; è organizzata dalle principali associazioni nazionali di tutela dei diritti dei consumatori in tutte le regioni italiane.

“La situazione è allarmante – spiega il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – e richiede un intervento deciso da parte del Governo nazionale, innanzitutto, ma anche l’attivazione di misure regionali come l’istituzione di un osservatorio siciliano contro la speculazione sui prezzi di beni e servizi”.

“Le associazioni ritengono che sia in corso una manovra speculativa per aumentare i profitti di alcune categorie di commercianti ed industriali con pochi scrupoli e facili all’arricchimento – aggiunge Luigi Ciotta, Presidente di Adoc Sicilia – Per questo e per altri motivi legati soprattutto al caro bollette gas ed energia elettrica, le associazioni dei consumatori scenderanno in piazza.