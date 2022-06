Oliveri: quarta edizione dell’iniziativa sull’edilizia solidale, volontari in azione per interventi sulla spiaggia e sull’arredo urbano

L’amministrazione di Oliveri, guidata da Francesco Iarrera, sotto il coordinamento del consigliere comunale Giuseppe Triolo, ha organizzato la quarta edizione dell’edilizia solidale.

Quest’anno la manifestazione ha raccolto maggiori adesioni, perché adottata da diversi comuni della provincia. Il caldo ha accompagnato i volontari – 91 cittadini e 8 ditte e non sono mancati i giovani scout e altri bambini accompagnati dalle mamme che hanno preso parte all’appuntamento, pulendo la spiaggia.

Con loro i ragazzi della consulta giovanile, della Pro loco e dell’associazione “Cirano” che hanno realizzato un’opera d’arte: la passerella dei disabili.

Ma sono stati altri gli interventi portati a termine, tra gli altri, lo scerbamento e pulizia dei parcheggi siti sul lungomare, poi grazie alla donazione del vivaio “La Palmara”, dove prima c’era cemento oggi ci sono alberi di tipo brachychiton e cocus,

la potatura dei diversi alberi per le vie del paese, la ristrutturazione dell’ufficio turistico e conseguente pitturazione dei locali, la rivisitazione dell’arredo nel centro urbano, il posizionamento di arredo per impedire accesso ad aree demaniali, il ripristino parziale degli spogliatoi nel campo di calcio,

lavori di scavo per rimuovere materiale cementizio a favore di terra stabilizzata sul marciapiedi del parcheggio, scerbamento dell’area “casa del pescatore” ed altre aree del paese e posizionamento a seguito della creazione di un plinto di fondazione di un’antica ancora a memoria delle identità del paese.

“Grazie a tutti coloro che si sono spesi per la giornata e anche a quei turisti stranieri, affascinati dall’idea, che si sono subito aggregati, ha dichiarato il consigliere Triolo; una dimostrazione concreta e costruttiva di voler bene al nostra piccola cittadina.

Grazie alle ditte che hanno partecipato o contribuito, “Eurocostruzioni snc”, “Leggio Impianti srl, “Icas”, “Pica srl”, le ditte individuali Sofia Sebastiano e Antonio Calcó e la “Nico ’99, grazie ai nostri straordinari pittori, Nino, Lorenzo e Tindaro, all’instancabile Don Saro Iarrera, sempre in prima linea quando c’è bisogno, al Lido “Belvedere” e a “Donna Rosa” che ci hanno restituito le energie per continuare a lavorare anche di pomeriggio e infine a “Riviera Azzurra” per aver donato l’ancora”.