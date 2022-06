Mirto – Giornata dedicata alla moda e ai giovani talenti

Giornata all’Insegna della Moda e dei giovani talenti degli Istituti Diego Bianca Amato di Cefalù e all’ITet G. Tomasi di Lampedusa, quella che si è svolta a Mirto, nella splendida cornice di Palazzo Cupane.

Dopo 2 anni di pandemia e di isolamento sociale l’associazione “In Sicilia”, con il patrocinio del comune di Mirto, ha riproposto la V edizione del concorso Giovani Talenti.

Una edizione che ha visto partecipare attivamente anche alcune ditte che si occupano di tessile nel territorio dei Nebrodi e tra le più importanti a livello regionale. Hanno infatti dato il loro sponsor la Ditta Zingales, la San Lorenzo Group e la ditta Edelina Castano e grazie al loro contributo si è riusciti ad offrire delle borse di studio ai primi tre classificati.

“E’ la prima volta che il mondo della scuola si incontra con il mondo produttivo della moda e per Mirto, che è la sede del Distretto della Moda siciliana, rappresenta una tappa importante che spero possa consolidarsi sempre più nel futuro”, ha dichiarato il Sindaco di Mirto, Maurizio Zingales.

La giornata si è conclusa con una sfilata degli abiti ideati e creati dai giovani talenti “stilisti” durante il concorso che si è sviluppato in diverse fasi: in una prova di disegno, una prova di drapping e infine la presentazione delle proprie opere realizzate in precedenza. La sfilata è stata coordinata dall’insegnante Teresa Carrara e ha evidenziato degli abiti di grande fattura e ideazione dove l’elemento del mare e i suoi colori ne hanno fatto da padrone.

Le prime tre classificate nell’ordine sono state:

Valentina Mollica

Levanto Nicoletta

Alessia Ferlazzo e Sandy Ferrarotto

Il concorso ha previsto anche una “web edition” e i vincitori sono stati gli alunni di Cefalù Aldo Cusimano, Carmelo Calì, Emanuele Baccelliere, Daniele De Luca, mentre il secondo ed il terzo posto sono stati vinti dagli alunni di Sant’Agata di Militello Levanto Nicoletta ed Alessia Ferlazzo insieme a Sandy Ferrarotto. Da evidenziare che il risultato è scaturito da un eccezionale lavoro di gruppo realizzato dagli studenti dei 2 Istituti.

Tra gli ospiti della manifestazione anche Melina Tricoli, un’artista che ormai da diversi anni realizza degli splendidi quadri utilizzando delle stoffe di scarto lavorati e colorati con sistemi tradizionali e naturali.