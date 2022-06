Gioiosa Marea, dopo 51 anni tornano i volontari che aiutarono a ristrutturare la chiesa di San Leonardo

Una giornata da ricordare quella vissuta ieri a San Leonardo dove un gruppo di ex “soci costruttori” di Bologna che nel 1971 si adoperò per la ristrutturazione della chiesa, è tornato per una graditissima visita. A fare gli onori di casa un emozionato padre Tindaro Lembo che anche durante la celebrazione della messa ha ricordato quell’esperienza che ha consentito di recuperare il luogo di culto che venne poi elevato al ruolo di parrocchia.

Con un campo di “soci costruttori”, giunti da tutta Italia, fu possibile ristrutturare la chiesa di San Leonardo che ancora non era stata elevata al ruolo di parrocchia. Una straordinaria ed irripetibile iniziativa, portata a compimento dai volontari, coordinati dai padri gesuiti e con la supervisione di padre Tindaro Lembo.

Il Sindaco di Gioiosa Marea Giusi La Galia ha ringraziato i “soci costruttori” per quell’intervento che si rivelò decisivo non solo per la chiesa, ma per l’intera contrada che è cresciuta e si è sviluppata mantenendo le caratteristiche di un tempo.

Il Sindaco ha anche ringraziato padre Lembo per la fondamentale opera spirituale a servizio della comunità di San Leonardo: “Qui si vive come una grande famiglia condividendo gioie e passioni secondo lo spirito di solidarietà – dichiara il Sindaco La Galia. Siamo al lavoro per valorizzare le straordinarie potenzialità delle nostre contrade che racchiudono un grande patrimonio naturalistico, ma anche di cultura e tradizioni”.