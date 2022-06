Sant’Agata Militello, in arrivo il distributore automatico di acqua

Sarà installato a Sant’Agata di Militello un distributore automatico di acqua potabile, dotato di innovativo sistema ad osmosi.

Un’iniziativa “green”, finalizzata al riciclo della plastica, al risparmio sul costo dell’acqua potabile e che può rappresentare un momento di socializzazione per i cittadini, che richiama antiche consuetudini.

Con deliberazione n. 53 dell’uno giugno scorso, infatti, la Giunta Comunale di Sant’Agata Militello ha disposto l’installazione di un impianto automatico di distribuzione di acqua liscia e gasata.

L’impianto, la cui installazione è stata proposta da una ditta privata, sarà collocato in via Cernaia e i costi dell’acqua per gli utenti saranno i seguenti:

– acqua naturale 0,06 €/l;

– acqua naturale fredda 0,08 €/l;

– acqua gasata fredda 0,10 €/l.

La convenzione, che ha una durata di 5 anni, prevede che i costi di istallazione e manutenzione del distributore saranno interamente a carico della ditta, esonerata, di contro, dal pagamento della Cosap per la durata dell’accordo.

La realizzazione del progetto costituisce misura di salvaguardia ambientale, sia in termini di valorizzazione delle risorse naturali che di minore produzione di rifiuti, tenuto conto che si prevede il riuso delle bottiglie in plastica, con conseguente riduzione di imballaggi e produzione di plastica.