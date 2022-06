Weekend di afa e gran caldo in Sicilia: attesi picchi di 38° nel primo assaggio di estate

Il gran caldo e l’afa caratterizzeranno l’intero weekend in Sicilia. Il promontorio subtropicale oggi si è rinforzato ulteriormente, favorendo una nuova intensificazione del caldo, con cieli sereni o poco nuvolosi e venti a regime di brezza. Mare piatto e temperature più alte lungo le coste.

Giugno dunque comincia così come era finito il mese di maggio, con un’ondata di calore. Temperature tipiche di fine luglio in Sicilia, con l’aria che sale dall’Africa che porta circa 7 gradi in più rispetto alla media del periodo. Peccato però che l’estate non sia neanche cominciata.

Con 35 gradi di temperatura percepita, per Palermo è una giornata da bollino arancione per la protezione civile regionale, che ha diffuso un bollettino di allerta sul rischio incendi ed ondate di calore. Bollino giallo a Catania ed a Messina. L’avviso indica 35 gradi percepiti a Catania e 34 a Messina.

Temperature che però saranno in ulteriore aumento, con valori massimi vicini ai 38 gradi, nella giornata di domani: valori molto elevati per il periodo, ma che hanno strizzato l’occhio a chi aveva sfruttato il ponte del 2 giugno per il primo weekend al mare della stagione.

Domani sarà infatti una domenica all’insegna della stabilità e del caldo intenso in tutta l’isola. Attesi cieli velati e dal tipico aspetto lattiginoso con cospicue concentrazioni di polvere sahariana in sospensione.

Nelle previsioni mensili riferite al mese di giugno l’Aeronautica militare mantiene un termometro rosso su tutta Italia. Vuol dire che le temperature, salvo sorprese, resteranno sopra alla media, anche se da lunedì dovrebbero riavvicinarsi alle medie del periodo, con la massima che sulle coste non dovrebbe superare i 30 gradi.