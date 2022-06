Villafranca Tirrena: La giovanissima arciere Irene Messina convocata al raduno della nazionale a Rovereto

La sedicenne Irene Messina, premiata nel 2021 con il Premio “La Tribuna Sportiva” da Antenna del Mediterraneo, è stata convocata al raduno nazionale a Rovereto.

L’atleta di Villafranca Tirrena ha iniziato il suo percorso cinque anni fa con un progetto scolastico organizzato dalla società ASD Arco Club Serro: “Inizialmente ero restìa a partecipare al corso ma in seguito, invogliata da alcune mie amiche, ho voluto sfidare me stessa ad iniziare questo sport che, giorno dopo giorno continua ad essere la mia passione” dichiara la giovane atleta.

I primi passi li ha mossi con l’istruttore Nunzio Pagano, affiancato successivamente da un secondo istruttore presente nella società, Cristiano Papalia, sotto la guida del Commissario Tecnico Guglielmo Fuchsova.

Oggi Irene Messina, dopo i brillanti risultati ottenuti nell’ultimo anno (argento ai campionati italiani di Siena 2021) e dopo aver infranto 15 giorni fà nella gara a Catania il record italiano arco olimpico sulle 144 frecce alla distanza dei 60 mt , è stata convocata dallo staff tecnico della nazionale capitanato dal campione olimpico Ilario Di Buò nel centro Federale sportivo di Rovereto per uno stage tecnico dal 20 al 27 giugno 2022.

La convocazione allo stage tecnico assume carattere introduttivo e formativo per un auspicato futuro inserimento nei Gruppi Nazionali Giovanili Olimpici, l’atleta che sarà impegnata dal 17 giugno al 19 giugno alla Coppa Italia a Paestum partirà subito dopo per Rovereto.

Molto soddisfatto è il team dell’Arco Club Serro, la piccola società Villafranchese, che vanta da adesso anche un’atleta pronta ad indossare la maglia azzurra.

Irene ci tiene a ringraziare oltre alla Società villafranchese anche i genitori, Carmen e Piero, che l’hanno sostenuta in ogni singola gara e allenamento e non vede l’ora di vivere questo speciale momento: “Da questo raduno mi aspetto di ritornare con la crescita della mia formazione arcieristica. Inoltre, grazie a questa convocazione, avrò la possibilità di confrontarmi con altri atleti della mia età e con Tecnici della Nazionale. Non vedo l’ora di partire ed ampliare la mia cultura sportiva”.