San Fratello: per raggiungere la promozione l’unico risultato è la vittoria

Solo la vittoria e nessun altro risultato contro il San Giovanni Gemini. Il San Fratello deve vincere ed imporsi, come ha già fatto sul campo del Sant’Alessio.

Ed è la differenza reti che condanna il San Fratello per cui domenica 5 giugno ci sarà la resa dei conti al “Luigi Gagliani”; il campo della squadra nebroidea sarà pieno in ogni ordine di posto e questa volta non vuole farsi scappare l’occasione di raggiungere il traguardo della promozione. In campionato è arrivata quasi in vetta e poi ha perso lo spareggio ai calci di rigore contro il Valle del Mela.

Ora c’è l’ultima straordinaria occasione, vincere per vincere contro il San Giovanni Gemini. Al momento nel triangolare all’italiana, in testa ci sono San Fratello e San Giovanni Gemini con 3 punti e il Sant’Alessio con 0 punti. E poichè il San Giovanni Gemini ha battuto la squadra jonica per 3 a 0 e il San Fratello l’ha battuta per 2 a 0, questo obbliga Calabrese e compagni a compiere l’ennesima impresa.

Il pareggio darebbe infatti il pass alla squadra agrigentina. Con queste premesse, poiché non resta che la vittoria, si deve rimanere concentrati e bissare il successo di Sant’Alessio, a quel punto non resta che la gioia per aver centrato l’obiettivo promozione.