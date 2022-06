Patti: tre primi posti e due secondi posti per l’ic “Lombardo Radice” al premio nazionale “Salvuccio Percacciolo”

L’istituto comprensivo “Lombardo Radice” di Patti, diretto dal dirigente scolastico Antonina Milici ha fatto incetta di premi alla XXVIII edizione della rassegna musicale del premio nazionale “Salvuccio Percacciolo” a Mirto, riservato ad istituti scolastici di tutta Italia.

Tanti i successi ottenuti dagli alunni dell’istituto pattese, diretti dal professore Sergio Camuti, grazie anche alla preziosa collaborazione dell’accademia “Music Art”, in convenzione con il conservatore “Arcangelo Corelli” di Messina, coadiuvato dall’insegnante Rosana Perroni.

Primo posto per il coro, con 100/100, così come per Sofia Miceli – categoria pianoforte solista – con 100/100, per Tommaso Scardino – categoria chitarra solista – con 96/100 e per Simone Scardino – categoria pianoforte solista – con 96/100. Secondo posto per Giovanni Buzzanca – categoria chitarra solista – con 95/100 e per Isabella Segreto – categoria pianoforte solista – con 91/100.

Il coro era composto da: Tommaso Abbadessa, Emanuele Adamo, Alice Alicò, Luca Famà, Maria Cristina Finocchiaro, Viola Iannello, Andrea Merenda, Gianmaria Mosca, Riccardo Pinto Vraca, Matteo Scardino, Adele Sidoti, Gabriele Testa, Mattia Crifò, Ginevra Gregoli, Valerio Pericone, Samuele Santi Privitera, Marco Raffaele, Matilde Giorgianni, Asia Incincitta, Emma Merenda, Noah Merenda, Chiara Natoli, Dafne Privitera, Ilaria Raffaele, Samanta Demaj, Bianca Meli, Patrizia Puglisi, Diana Sgroi, Michelle Tricoli, Costantino Giuseppe Arangio, Giovanni Buzzanca, Sofia Miceli, Simone Scardino, Tommaso Scardino e Isabella Segreto.

Per gli insegnati Sergio Camuti e Rosanna Perroni gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e della secondaria di primo grado si sono cimentati in un impegnativo percorso didattico–educativo, che si pone come obiettivo la promozione del valore di condivisione e di universalità del linguaggio musicale; un impegno basato su ordine, disciplina e concentrazione.