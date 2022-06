Una grossa nube di fumo nero è ampiamente visibile da tutto il comprensorio milazzese: è scoppiato intorno alle 16:30 un vasto incendio nell’area industriale Irsap di Giammoro, Pace del Mela.

Pare che a bruciare siano i rifiuti riconducibili alla vecchia società Aicon, ma le fiamme stanno minacciando i capannoni vicini.

Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che indagano per risalire alle cause del rogo. Al momento non si esclude la matrice dolosa.