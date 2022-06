Capo d’Orlando, la scuola media “Giovanni Paolo II” vince il primo premio del concorso “Un calcio al razzismo”

Primo premio per la scuola secondaria di primo grado “Giovanni Paolo II” dell’Istituto Comprensivo n.2 di Capo d’Orlando, guidata da Rita Troiani, che ha partecipato alla terza edizione del concorso “Un calcio al razzismo” indetto a livello nazionale dalla Juventus.

Il contest è un’iniziativa promossa dal club e rivolta alle scuole secondarie di primo grado partita dal Piemonte e poi estesa in tutta Italia. Il suo obiettivo è offrire un nuovo modello educativo contro ogni forma di discriminazione. Un percorso, composto da tre moduli digitali, adatti sia alla didattica in presenza con distanziamento sia alla DAD, più attività e giochi da svolgere in classe e a casa.

Gli studenti di tutte e 10 le classi della scuola orlandina, coordinati della professoressa Maria Grazia Librizzi, che ha curato la partecipazione al concorso, hanno scritto degli slogan da inserire nel progetto e hanno partecipato alla gara “Essere o non Essere” realizzando cartelloni, elaborati e manufatti contro ogni forma di discriminazione, mettendo in pratica nella vita di tutti i giorni comportamenti concreti contro ogni forma di razzismo.

Il piazzamento al primo posto della classifica definitiva, su 326 scuole partecipanti da tutta Italia, ha permesso all’istituto orlandino di ottenere un buono spesa del valore di 800 euro per l’acquisto di materiale scolastico.