Milazzo: Al “Maggio dei Libri” piccole storie anche per i bimbi del nido

Anche i bambini dell’asilo nido comunale “Marinaz Giuseppina Rizzo” sono stati protagonisti al “Maggio dei libri” grazie all’evento “Lettura day”.

Il libro durante questo momento diventa un compagno di avventura e un amico da condividere con i propri compagni in uno spazio appositamente allestito e denominato “spazio della favola”.

I bambini sono impegnati alla letture di storie fantastiche, pagine da toccare e annusare, libri da sfogliare, manipolare e osservare, con cui giocare.

Per tutto l’anno pedagogico vengono scelti alcuni semplici testi, ben illustrati che fanno da sfondo a progetti narrativi.

Un’esperienza formativa che incide positivamente sullo sviluppo armonico e completo del bambino, stimola varie e diverse competenze, da quella cognitiva a quella linguistica, affettiva, emotiva e svolge un ruolo di pre-alfabetizzazione utile ad affrontare in futuro la lettura vera e propria.

Fin dal nido, quindi, l’utilizzo del libro permette di educare il bambino all’ascolto e gli consente di farsi coinvolgere nel gioco della narrazione, considerato uno dei presupposti necessari per lo sviluppo dei processi comunicativi e per l’evoluzione della sfera relazionale. La lettura è un vero e proprio momento magico per il bambino, un tempo in cui l’adulto si prende cura del piccolo, in cui stanno vicini e l’adulto abbraccia simbolicamente il bambino attraverso una comunicazione ricca di stimoli, emozioni e complicità. La storia, che prende vita, pagina dopo pagina, dalla voce e dai gesti dell’educatore, permette di sviluppare la personalità dei bambini.