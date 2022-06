Milazzo: 134 mila euro al distretto sanitario per “l’emergenza sociale”

Il distretto sociosanitario di Milazzo riuscirà a fronteggiare le emergenze di carattere sociale grazie anche ad un finanziamento di 134 mila euro erogato dal Ministero del Lavoro.

Il progetto, prodotto dal pool di assistenti sociali che operano all’interno del gruppo di lavoro ristretto coordinato dal dottor Filippo Santoro, si colloca all’interno del sistema dei servizi per garantire azioni immediate e di prossimità proprio per fronteggiare le emergenze sociali. Sarà istituito al comune di Milazzo, quale comune capofila del distretto, uno “Sportello Multifunzionale dedicato” con operatività in orario antimeridiano dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì e dal lunedì al giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00.

Obiettivo dello sportello ridurre la marginalità e favorire l’inclusione sociale a favore delle persone adulte/famiglie. Lo sportello prevede la presa in carico integrata e l’offerta di un percorso partecipato di accompagnamento funzionale allo stato di salute, economico, familiare e lavorativo della persona e delle famiglie che si trovino o rischino di trovarsi in condizioni di grave deprivazione.

Offrirà attività di presidio sociale e sanitario e di accompagnamento per persone in condizione di marginalità anche estrema e senza dimora per facilitare l’accesso alla intera rete dei servizi, ristorazione, igiene personale, limitata accoglienza notturna, screening e prima assistenza sanitaria, mediazione culturale, orientamento al lavoro, consulenza amministrativa e legale.

Lo sportello è quindi tra gli altri luogo di accoglienza e ascolto qualificato per persone in condizione di povertà o marginalità, anche estrema o a rischio di diventarlo. Per garantire l’accesso all’assistenza sanitaria si opererà in collaborazione con l’Asp 5 e con le organizzazioni del terzo settore sulla base di protocolli operativi appositamente definiti.