Meteo – Caldo record nei prossimi giorni, picchi anche oltre i 40° in Sicilia

Caldo record in arrivo in Italia e specialmente in Sicilia, per il ponte del 2 giugno. Già nelle prossime 24 ore i termometri inizieranno la loro inesorabile scalata verso l’alto, per poi raggiungere il picco nel corso del prossimo weekend, quando su alcune regioni d’Italia ci attendiamo valori davvero record per essere solamente ad inizio Giugno. I termometri si impenneranno fino a toccare 40/41°.

Sono gli effetti di Scipione l’Africano, il secondo anticiclone subtropicale, arrivato dopo Hannibal.

Venerdì 3 Giugno tutto il nostro Paese sarà avvolto dall’anticiclone Scipione, proveniente dall’Africa. I picchi di caldo interesseranno le due Isole maggiori e gran parte del Centro-Sud e saranno raggiunti proprio a cavallo del fine settimana.

Nelle aree interne di Sardegna e Sicilia, tra Sabato 4 e Domenica 5 i termometri potrebbero addirittura superare la soglia dei 40°, toccando picchi fino a 41/42°.

Dopo i 36°C raggiunti a fine maggio, Scipione, in arrivo dalla Tunisia, sfrutterà il riscaldamento portato da Hannibal, dal 10 maggio in poi, per aggiungere calore in zone già molto calde.

Secondo iLMeteo.it è un’ondata di calore eccezionale anche per la precocità: oggi inizia l’estate meteorologica, mentre l’estate astronomica, quella del Solstizio, arriverà il 21 giugno. Ma Scipione l’Africano non stazionerà molto sul nostro Paese. Secondo i meteorologi di iLMeteo.it, sarà forte ma di breve durata, massimo fino a domenica. Quindi sole e caldo eccezionali resteranno per 5 giorni, la durata classica di un’ondata di calore, sufficiente però a mettere a rischio la salute ed il benessere delle persone.