Gioiosa Marea: il comune dovrà pagare oltre 23 mila per i lavori di realizzazione di una strada a San Giorgio

Il comune di Gioiosa Marea dovrà pagare circa 23 mila euro alla “Presal Costruzioni srl” di Sant’Agata Militello, quale importo dovuto per lo stato finale ed interessi per ritardati pagamenti per un intervento realizzato nel centro tirrenico.

Si trattava della strada di collegamento della frazione San Giorgio tra il cimitero, il depuratore e via Sicilia della zona Peep I° stralcio. Così hanno deciso i giudici della seconda sezione del Tar di Catania. E’ stato accolto il ricorso della “Presal Costruzioni srl”, rappresentata dall’avvocato Massimo Miracola, presentato contro il comune di Gioiosa Marea.

La ditta ha chiesto l’ottemperanza e l’esecuzione del decreto ingiuntivo 251 del 2020 emesso dal Tribunale di Patti. Il provvedimento, non opposto nei termini di legge, è stato dichiarato definitivamente esecutivo il 3 febbraio 2021.

Visto che il comune non ha proceduto al pagamento, la società ricorrente ha proposto ricorso, ritenuto fondato dai giudici del Tar. Poiché non si sono ravvisati motivi giustificativi dell’inadempienza da parte del comune, ora sussiste l’obbligo di pagare.

Da qui il comune di Gioiosa Marea dovrà dare esecuzione al provvedimento entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa di questa sentenza. Decorso infruttuosamente il termine, provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel segretario generale del comune di Capo d’Orlando. Il comune è stato condannato anche al pagamento delle spese del giudizio.