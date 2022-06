Galati Mamertino, miele e start up, dai prodotti al mercato, dibattito al “Living Lab Nebrodi”

Ecosistema apistico, biodiversità, salvaguardia, qualità e sicurezza dei prodotti alimentari collegati al miele, dalla degustazione dei prodotti al mercato del lavoro. Questi gli argomenti dibattuti al “Living Lab Nebrodi” di Galati Mamertino, in linea con l’incubatore di imprese, alla presenza di docenti e studenti. Dall’Analisi sensoriale e tecniche di assaggio del miele alla qualità e innovazione dei prodotti apistici e all’analisi sensoriale e tecniche di assaggio spumanti da miele e idromele. Infine Italia Camp, incontro lezione con gli studenti, come fare impresa e start up.